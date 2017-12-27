Ангела Меркель, канцлер ФРГ и Эммануэль Макрон, президент Франции призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан", - говорится в совместном сообщении.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Ранее "Страна" сообщала о 5 главных вопросов о крупнейшем обмене пленными на Донбассе.

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