На участке ответственности восточного регионального управления ГПСУ на границе с Российской Федерацией (пограничный пункт Украина–Россия под Харьковом и аэропорт Харькова) - 27 декабря было проведено испытание работы новой системы биометрического контроля.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Как отмечают в Государственной пограничной службе Украины, система фиксации биометрических данных должна усилить безопасность пересечения границы, предотвращение въезда в страну нежелательных элементов, усовершенствовать и ускорить пограничный контроль.

Информация из этой системы будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранных государств и лиц без гражданства, что и послужит усилению фактора безопасности.

По решению Совета Национальной безопасности и обороны с 1 января 2018 года на границах Украины должна заработать автоматизированная система фиксации биометрических данных для граждан РФ и еще 70 стран Азии и Ближнего Востока, определенных перечнем Министерства иностранных дел, а также лиц без гражданства.

Оборудование и программное обеспечение для реализации этого проекта поставлено своевременно и в полном объеме.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники показали видеоинструкцию, как людям проходить биометрический контроль.

Также Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией.