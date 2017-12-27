Пограничники отчитались о тестировании биометрической системы на границе с Россией
На участке ответственности восточного регионального управления ГПСУ на границе с Российской Федерацией (пограничный пункт Украина–Россия под Харьковом и аэропорт Харькова) - 27 декабря было проведено испытание работы новой системы биометрического контроля.
Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
Как отмечают в Государственной пограничной службе Украины, система фиксации биометрических данных должна усилить безопасность пересечения границы, предотвращение въезда в страну нежелательных элементов, усовершенствовать и ускорить пограничный контроль.
Информация из этой системы будет передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранных государств и лиц без гражданства, что и послужит усилению фактора безопасности.
По решению Совета Национальной безопасности и обороны с 1 января 2018 года на границах Украины должна заработать автоматизированная система фиксации биометрических данных для граждан РФ и еще 70 стран Азии и Ближнего Востока, определенных перечнем Министерства иностранных дел, а также лиц без гражданства.
Оборудование и программное обеспечение для реализации этого проекта поставлено своевременно и в полном объеме.
Ранее "Страна" сообщала, что пограничники показали видеоинструкцию, как людям проходить биометрический контроль.
Также Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией.