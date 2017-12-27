В Пограничной службе Польши утверждают, что за длинные очереди на польско-украинской границе 22-24 декабря отвечает украинская сторона.

В частности, на пунктах пропуска украинские таможенники начали требовать от украинских водителей, которые имеют автомобили с иностранной регистрацией, заполнять декларации о ввозе такого автомобиля, заявила представитель Пограничной службы Польши Агнешка Голиас в комментарии Укринформу.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что отныне во время первого пересечения границы владелец такого автомобиля обязан заполнить письменную декларацию для дальнейшей регистрации в Государственной фискальной службе Украины", - заявила Голиас. Она добавила, что эта информация к ним поступила накануне праздников.

По словам представителя Пограничной службы, длинные очереди на границе были вызваны именно увеличением интенсивности движения в период праздников, а также необходимостью заполнения этих деклараций.

"Это - главная причина очередей на границе. С польской стороны в этот период не было никаких аварий в работе системы проверки. Если украинская сторона не принимает автомобили, то мы вынуждены ждать. Если мы проведем проверку, а украинская сторона не примет автомобили, то они вынуждены ждать с польской стороны границы, пока украинская сторона начнет быстрее осуществлять проверку", - сказала представитель Пограничной службы РП.

Голиас отметила, что главная причина автомобильных очередей на границе - это необходимость водителям автомобилей с иностранной регистрацией раз на пять дней пересекать границу в соответствии с украинским законодательством. Она добавила, что на 75% очереди на границе генерируют именно автомобили с иностранной регистрацией украинских владельцев.

Как сообщалось, в период 22-24 декабря время ожидания на пересечение польско-украинской границы на некоторых пунктах пропуска достигало даже 10-15 часов.

Как сообщала "Страна", пограничники сообщили, что только 4% украинцев, выехавших в ЕС, воспользовались безвизовым режимом.

Ранее пограничники предупреждали о больших очередях на границе с ЕС перед праздниками.