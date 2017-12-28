Клубы английской Премьер-лиги заинтересовались защитником Шахтера Иваном Ордецом, который выиграл все верховые "дуэли" в нынешнем групповом этапе ЛЧ.

Представители Брайтона и Кристал Пэлас просматривали 25-летнего игрока сборной Украины в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити. После этой игры Ордецом заинтересовались и в Ньюкасле, передает "Команда№1".

По данным журналистов, уже в ближайшие дни дебютант АПЛ - Брайтон должен направить в Шахтер запрос об Иване Ордеце.

На прошедшем групповом этапе ЛЧ у Ордеца 72% успешных единоборств. При этом на втором этаже в 6 матчах защитник выиграл 19 дуэлей из 19.

Как сообщала "Страна", Манчестер Сити может летом купить бразильскую звезду Шахтера. Фред может стать непосредственной заменой Яя Туре.

Отметим, что наставник Шахтера Паулу Фонсека не уверен, будет ли тренировать команду и в следующем сезоне.