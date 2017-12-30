Вратарь ХК "Донбасс" и национальной сборной команды Украины Богдан Дьяченко запустил новый спортивный челлендж. Он предложил своим коллегам продемонстрировать мастерство владения клюшкой и шайбой под тэгом #uahockeychallenge.

Дьяченко показал весьма удивительные для вратаря трюки и передал эстафету тренеру молодежной сборной Украины Сергею Климентьеву, а также своему бывшему и нынешнему одноклубнику – Сергею Бабинцу и Антону Рубану соответственно.

Свое видео игрок записал во время молодёжного

чемпионата мира в Словении, по итогам которого Дьяченко был назван лучшим вратарем турнира.

Видео: youtube.com/УХЛ

К челленджу уже присоединился капитан молодежной сборной Украины Дмитрий Щербаков.

Видео: youtube.com/УХЛ

Хоккеист "Донбасса" Антон Рубан также подготовил Богдану Дьяченко достойный ответ.

Видео: youtube.com/ УХЛ

С видео участников челленджа можно ознакомиться на YouTube канале Украинской хоккейной лиги.

Как сообщала "Страна", подведены итоги осенней части регулярного чемпионата Украины по хоккею под эгидой УХЛ. Герой – Богдан Дьяченко (вратарь ХК "Донбасс").

Напомним турнирную таблицу и положение команд в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.