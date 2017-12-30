Впереди украинцев ждут новогодние праздники и дополнительные выходные. "Страна" собрала самые интересные мероприятия, куда можно сходить всей семьей в эти дни.

НеоГод в центре Киева

Новый год в Киеве будет объединен тематикой неонового света и носит слоган: "Свет и радость - НеоГод на Софии". В этом году организаторы обещают поразить посетителей невероятным количеством иллюминаций и световым шоу.

На территории фестиваля будут представлены развлечения как для детей, так и для взрослых. Посетителей ждет Фестиваль иллюминаций, Музей ледяных скульптур, Колесо обозрения, Киевская карусель и Снежная горка и много тематических фотозон.

31 декабря на Софийской площади киевляне все вместе смогут встретить Новый год. А 7 января там пройдет шествие звездочетов и рождественский концерт. В другие дни, начиная с 30 декабря, там также проходят праздничные концерты.

Мероприятия будут проходить на Софийской площади, Михайловской площади и во Владимирском проезде.

Зимняя страна на ВДНХ

В зоне зимних развлечений можно найти занятие на любой вкус. Здесь есть самый большой каток в Украине, тюбинговые горки, павильон сказок, музей ледовых скульптур и первый в Киеве айс-бар, где все сделано изо льда. Также в "Зимней стране" можно покататься на пони и лайках.

Кроме того, на территории ВДНХ, в Концерт-холле, открыта резиденция Деда Мороза. Гостей ждут приятные сюрпризы, веселые игры, общение с трудолюбивыми эльфами, праздничная фотосессия и многое другое. Самым приятным для всех малышей станет общение с Дедом Морозом, который выслушает все заветные желания и сфотографируется на память.

"Зимняя страна" будет работать до 14 января.

Парк развлечений "Ледниковый период"

Этот парк расположился на Певчем поле. Склоны парка на период фестиваля будут украшены яркими гирляндами и иллюминацией. Гостей порадуют современные снежные горки для катания на тюбингах, прогулки на упряжках с сибирскими хаски, зимний контактный зоопарк, детские аттракционы, сферический кинотеатр, масштабные снежные скульптуры, и – после наступления морозов – ледяной каток.

Также можно будет посетить выставку цветочных композиций во льду, а отдохнуть - в одной из 5 зон обогрева в теплых сферические шатрах с горячими напитками. Не обойдется и без неотъемлемого атрибута всех массовых праздников – прилавков с сувенирами и угощениями. Парк будет работать до 30 января.

Новогодняя фантазия в цирке

В главном цирке устроят новогоднюю сказку с цирковыми артистами и мультипликационными героями, Снежной Королевой, Дедом Морозом и Снегурочкой. На арене выступят жонглеры, акробаты на моноциклах, резиновых баллонах, велосипедах и роликах, музыкальные эксцентрики, воздушные гимнасты и забавный клоун. Также устроители шоу обещают много зверей: пятнистые далматины, двугорбые верблюды, тибетские яки, африканский буйвол, шотландские коровы, четырерогие овцы.

Время представлений: 19 декабря - 31 декабря 14:00; 22 декабря - 27 декабря 17:00; 23 декабря - 31 декабря 11:00; 29 декабря - 30 декабря 17:00; 2 января 2018 - 14 января 2018, 11:00, 14:00, 17:00.

Роспись новогодних игрушек

Арт-студия "Ліхтарик" учит всех желающих создать праздничную красоту собственными руками. На мастер-классе по росписи новогодних игрушек гости разрисуют елочные шарики оригинальными узорами. Продолжительность около 2 часов. Мастер-классы проводятся до 30 декабря по адресу ул. Бастионная, 5а в 15:00 и 17:00

Главная елка страны. "Викрадач Різдва"

Спектакль "Викрадач Різдва" - очень зрелищная и поучительная сказка. Спасение Новогоднего праздника придаст детям ощущение причастности к важному делу. Маленьких зрителей ждут сказочные персонажи, захватывающие приключения, уникальные музыкальные, танцевальные и акробатические номера.

Проходит во Дворце "Украина" ежедневно до 8 января.

Космическая детская новогодняя программа

В Киевском планетарии пройдет праздничная программа для детей. Зрителей ожидают фантастические театральные постановки, просмотр полнокупольного фильма с использованием современного планетарского оборудования в формате 360° с эффектом 3D, а также развлечения возле Уникальной Космической Елки/

Мероприятия проводятся ежедневно, кроме 1 января, до 8.01.2018.

Концерт "За 5 часов до Нового Года"

Слушателей ждет фейерверк красивых композиций Штрауса, Чайковского, Леонтовича, мировые новогодние и рождественские хиты в исполнении виртуозных музыкантов Национального оркестра народных инструментов под управлением главного дирижера, народного артиста Украины Виктора Гуцала.

Пройдет 31 декабря в 19:00 в МЦКИ "Октябрьский" ул. Институтская, 1.

Новогоднее шоу "Вартові Мрій"

Праздничное 3D-шоу для всей семьи "Вартові Мрій" будет проходить в Концерт-холле ВДНХ ежедневно до 3 января. Талантливые танцоры, акробаты, гимнасты - финалисты популярных телевизионных талант-шоу снова соберутся на одной сцене. А современные 3D-технологии позволят каждому зрителю ощутить волшебство рождественской сказки.

Главным хореографом-постановщиком шоу в этом году стал Евгений Кот - суперфиналист шоу "Танці з зірками". Евгений также исполнит на сцене роль главного злодея - Дракона. Саундтрек к "Вартових Мрій" написал Дмитрий Шуров, музыкант и солист Pianoboy. Главную роль поочередно исполняют 11-летний Никита Малакий (Танцюють всі! -9) и 12-летний Влад Святой (финалист "Україна має талант. Діти-2").

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