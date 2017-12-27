Запланированный на сегодня обмен пленными переносится минимум на 2 часа. Об этом сообщает "Громадське" с места событий без пояснения причин переноса.

Освобождение заложников по обе стороны конфликта должно было произойти в 12:00, но теперь состоится не ранее 14:00. Место все то же - КПВВ "Майорское" на окраине оккупированной Горловки.

Также по данным телеканала, на время процесса обмена в районе "Майорского" полностью отключат Интернет.

Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко призвал к так называемому "режиму тишины" до 14.00: "Я за тишину на тему обмена до 14.00. Все мысли в поддержку родных, которые ждали годами. Всем причастным к процессу – терпения. Все получится".

Ранее стало известно, что список для обмена с украинской стороны в последний момент изменился на несколько десятков человек.

"Страна" следит за обменом пленными в онлайн-хронике.