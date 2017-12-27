Спецназ начал зачистку фабрики "Меньшевик" в Москве, где экс-директор устроил стрельбу. Об этом сообщают РИА "Новости".

По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова, внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут.

Титов также отметил, что территория объекта большая, проводится "зачистка".

Ранее сообщалось, что полиция вошла в здание фабрики "Меньшевик". "Страна" сообщала подробности стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве.

Напомним, бывший собственник фабрики "Меньшевик" стал подозреваемым в стрельбе на территории предприятия.

По данным следствия, он открыл огонь, "вступив в словесный конфликт с нынешним руководством" фабрики. Погибшим оказался охранник.

По данным СПАРК, одним из бывших совладельцев фабрики является Аверьянов Илья Иванович. Данные о том, что именно он открыл стрельбу на территории "Меньшевика" он сам позже подтвердил радиостанции BFM.

"Я - директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался", - утверждал Аверьянов. По его словам, "у него по поддельным документам отобрали фабрику и разорили".