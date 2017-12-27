В среду, 27 декабря, Центризбирком России принял у президента России Владимира Путина пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства.

Об этом сообщает ТАСС.

"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней. Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Действующий президент лично принес документы. Он намерен участвовать в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Напомним, что Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России. Российский Центризбирком рассмотрел ее документы и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.

Как сообщала "Страна", Алексей Навальный оспорит в суде решение об отказе регистрировать его на выборах президента.