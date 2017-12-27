Стало известно, чей дом в Голосеевском районе Киева вчера дерзко ограбили на 15 млн гривен. Как сообщает "ТСН", пострадавшим оказался 68-летний директор Национального института физиатрии и пульмонологии Юрий Фещенко.

Судя по декларации, у него есть три квартиры, два земельных участка и два частных дома, а также ювелирные украшения.

В начале года директор жаловался, что Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии, который он возглавляет, находится в затруднительном положении: зарплату сотрудникам не выдают, денег нет даже чтобы кормить пациентов. Медики даже обратились к общественности с призывом о благотворительной помощи.

Около 22:00 в частный дом Фещенко проникли неизвестные в масках-балаклавах, связали академика и его 66-летнюю жену и угрожали холодным оружием с требованием отдать деньги.

"Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. На все про все у бандитов ушло полчаса", - пишет издание.

Полиция подтвердила факт ограбления директора Национального института. Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве налетчики ограбили частный дом на 20 млн гривен. По той же самой схеме - связали хозяйку и детей.

Также напомним, под Киевом задержаны "николайчики", ограбившие частный дом.