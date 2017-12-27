В среду утром, 27 декабря, на Херсонском шоссе в Николаеве внедорожник Opel Antara врезался в троллейбус. Об этом сообщают Новости Николаева.

Иномарка на высокой скорости ехала в сторону центра города, на перекрестке с улицей Круговой водитель не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины троллейбус.

В результате аварии 25-летний водитель внедорожника с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в больницу скорой помощи, его состояние оценивается как тяжелое. В троллейбусе пассажиров не было, водитель не пострадал.

Фото: novosti-n.org

Напомним, в Николаеве водитель, убегая от полицейских, насмерть разбился в ДТП.

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