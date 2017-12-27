Первая леди Франции Бриджит Макрон попала в ТОП-10 самых стильных женщин мира по версии журнала Vogue.

64-летняя первая леди Франции любит одежду от Louis Vuitton и других французских кутюрье. За сдержанные наряды Бриджит окрестили иконой стиля для леди старшего возраста.

Ее разница в возрасте с мужем, новоизбранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обсуждалась больше, чем предвыборная программа последнего. К тому же стиль миссис Макрон, а именно любовь к длине мини, вызывала неоднозначную реакцию и до сих пор каждый ее публичный выход в короткой юбке превращается в инфоповод.

В список также вошли актрисы Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Клэр Фой, Зендая Коулман и Рут Негга, певицы и модели Рианна, Зои Кравитц и Соланж Ноулз, а также супруга президента Франции Бриджит Макрон.

Напомним, первая леди Франции продемонстрировала необычный и оригинальный образ на экологическом саммите "One Planet", который прошел в Париже.

64-летняя первая леди Франции выбрала модный наряд: камзол с цветочным принтом из коллекции Louis Vuitton весна-лето 2018, черный джемпер, зауженные джинсы и ботильоны на высоком каблуке.

Напомним про пять секретов стиля жены президента Франции Бриджит Макрон.