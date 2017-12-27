Россия потеряла связь с ангольским спутником "Ангосат", запущенным с Байконура в ночь на 27 декабря.

Связь была потеряна после выхода на орбиту. Об этом сообщает "Интерфакс".

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", - сказал источник на космодроме.

По его мнению, потерю связи могла вызвать неисправность вычислительных систем или средств связи.

Специалисты Центрального управления полетами пытаются связаться со спутником, но пока им это не удалось.

Напомним, что запущенный спутник должен обеспечить вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей остальной Африки.

При его запуске была использована украинская ракета-носитель "Зенит-2СБ". После 2014 года Россия пыталась использовать ракету собственного производства "Ангара", но несколько пусков с ее использованием оказались неудачными.

Ранее "Страна" сообщала, что Роскосмос назвал официальную причину падения ракеты Союз с 19 спутниками.