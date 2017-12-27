Командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко заявил, что украинские военные были готовы обстрелять из двух танков здание Верховного Совета Крыма 27 февраля 2014 года для того, чтобы предотвратить захват Россией полуострова. Об этом он заявил в суде по делу Януковича. Об этом сообщают "Украинские новости".

Воронченко в 2014 году занимал должность заместителя командующего войск береговой охраны и предоставил руководству ВМС 27 февраля 2014 года стратегический план.

"У меня были готовы 2 танка... которыми можно было обстрелять (здание), как в России Президент Ельцин в 1993 году", - отметил он.

Воронченко добавил, что спецназ "Альфа" СБУ был готов к применению в операциях по разблокированию захваченных зданий в Крыму.

Свидетель на суде по делу Януковича также отметил, что операцию могли успешно провести только 27 февраля 2014 года, так как затем соотношение украинских и российских войск изменилось в пользу оккупантов.

Воронченко также уверен, что именно Янукович должен был еще в начале российской агрессии в Крыму отдать приказ о введении военного положения.

Как сообщала "Страна", Собчак опубликовала предвыборную программу, в которой вспомнила про Украину и Крым.

Напомним, ГПУ подозревает Чмыря в попытке силового разгона Евромайдана.