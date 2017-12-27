Представители власти планирует встречу с освобожденными заложниками в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сама встреча руководства государства с украинскими заложниками, освобожденными из плена на Донбассе, запланирована 27 декабря на территории военного площадки аэродрома "Борисполь".

Как отмечается, во встрече также примут участие родственники и близкие уволенных.

Ориентировочное время ожидания встречи - с 18:00.

Как сообщала "Стрна", обмен по формуле "306 на 74" состоится на окраине прифронтовой Горловки.

Обмен заложниками запланирован сегодня на 12:00. Украина передаст боевикам 306 человек и получит взамен 74 бойцов.

"Страна" следит за обменом пленными в онлайн-хронике. Первое, что встретит украинских пленных, будут украинские флаги. Их специально заготовили. Фото поделился советник Порошенко Юрий Бирюков.