Американка подала иск на Apple с требованием взыскать с компании 999 999 999 000 (почти триллион) долларов из-за намеренного торможения старых смартфонов. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян обвинила создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве посредством сокрытия информации от покупателей.

Она отметила, что пользователи смартфонов были вынуждены приобретать новые гаджеты, поскольку компания намеренно снижала производительность предыдущих моделей.

Напомним, пользователи жаловались на медленную скорость работы старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого эффекта.

В ответ на это в Apple признали, что намеренно уменьшают максимальную тактовую частоту процессора устройств, однако добавили, что делают это чтобы "обеспечить лучшую работу аккумуляторов" и предотвратить непроизвольные отключения гаджетов.