В Одесском апелляционном административном суде проходило очередное заседание суда о правомерности переноса памятника Потемкинцам, и установке на его месте монумента "Основателям Одессы". Суд перенесли на 2-е февраля для ознакомления с дополнениями, внесенными в дело.

"В деле по Екатерине объявлен перерыв до 2 февраля 2018 года", - сообщил наш корреспондент.

Отмечается, что суд должен ознакомиться с обращениями граждан.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил категорически против посягательств на памятник основателям Одессы.

"В Одессе предприняли очередную попытку всколыхнуть общество. Речь идет о памятнике основателям города, за снос которого ратуют определенные политические силы. Я не буду давать оценку действиям тех, кто муссирует эту тему. Очевидно, что кому-то выгодно сталкивать людей лбами, повышать градус напряженности в Одессе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Приморский райсуд Одессы постановил отменить решения горсовета о переносе памятника "Потемкинцам - потомки" и об установке монумента "Основатели Одессы".

Сегодня коллегия судей апелляционного админсуда в очередной раз рассматривает апелляционные жалобы обеих сторон процесса: горсовет хочет, чтобы решение суда предыдущей инстанции было отменено, активисты же выступают против возвращения памятника потемкинцам на Екатерининскую площадь.