В Киеве вчера, 26 декабря, на Жулянском путепроводе произошло страшное ДТП с грузовика и легкового автомобиля интернет-такси Uber. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На этом участке в сторону Одесской площади водитель грузовика остановился посреди дороги из-за поломки, включил аварийку, поставил аварийный знак. Через 15-20 минут на полном ходу в заднюю часть грузовика влетел легковой автомобиль.

Водитель и пассажир легкового авто получили множественные травмы и были срочно госпитализированы.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

C Uber в Киеве в последнее время что-то происходит. Недавно в Киеве такси Uber угодило в аварию из-за ошибки навигатора.

А еще ранее в Uber открестились от таксиста, который спровоцировал ДТП в Киеве.