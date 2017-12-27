Госпогранслужба Украины показала ролик, как с 1 января 2018 года будут работать пункты биометрического контроля для граждан 70 стран, в том числе России.

Ролик обнародовала пресс-служба ГПСУ.

В полном объеме заработает биометрический контроль заработает в 157 международных пунктах пропуска. Будут проверять граждан стран, отнесенных к категории риска. К остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных будет применяться, если при пересечении границы у пограничников возникнут какие-то вопросы.

Ранее Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных. Демонстрация работы системы состоялась в столичном аэропорту "Киев".

Как сообщала "Страна", 27 декабря, в Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией.