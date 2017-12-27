Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от руководителя "Укроборонпрома" уйти в отставку после невыплаты задолженности по зарплате работникам "Николаевского судостроительного завода". Об этом он сообщает УНН.

"Я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня освободиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано - до свидания. Ищите другую работу", - заявил он.

Гройсман напомнил, что на одном из заседаний правительства поручил руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность по зарплате в "Николаевском судостроительном заводе". Однако этого не было сделано.

Как сообщала "Страна", Кабмин обязал выплатить долги рабочим Николаевского судостроительного завода до 25 декабря.

Ранее в Николаеве рабочие перекрыли движение на мосту, требуя погасить долги по зарплате.