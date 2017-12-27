Президентский законопроект №7440 о создании Высшего антикоррупционного суда не соответствует выводам Венецианской комиссии. Об этом заявили в международной антикоррупционной организации Transparency International.

Они призывают Петра Порошенко отозвать этот законопроект и внести новый с учетом рекомендаций Европейской комиссии.

Вывод о несоответствии эксперты сделали после изучения текста документа. Отдельные его положения не соответствуют рекомендациям "Венецианской комиссии".

В частности, в документе предусмотрена только совещательная роль Общественного совета международных экспертов, а его негативный вывод может быть преодолен Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) 11 голосами.

По словам организации, "Венецианская комиссия" рекомендовала предоставить международным организациям и донорам решающую роль в процессе отбора судей.

"Во-вторых, предметная подсудность Высшего антикоррупционного суда не включает все преступления, подследственные НАБУ (Национальному антикоррупционному бюро)... В "Венецианской комиссии" четко указано, что юрисдикция суда должна отвечать подследственности НАБУ и САП. Это может загрузить Высший антикоррупционный суд слишком большим количеством дел", - сказано в заявлении.

По мнению Transparency International, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что, прогнозируемо, не позволит должным образом провести их отбор.

"Таким образом, есть обоснованные сомнения, что в случае принятия проекта закона №7440 "О Высшем антикоррупционный суд" он позволит осуществить независимый и беспристрастный отбор судей и обеспечить надлежащее функционирование будущего Высшего антикоррупционного суда", - сказано в заявлении.

Transparency International предлагает Порошенко отозвать законопроект №7440 внести доработанный с учетом рекомендаций "Венецианской комиссии".

Напомним, что в ОБСЕ открестилась от закона, написанного в администрации Порошенко по антикорсудам.

"Страна" подробно разбирала законопроект президента по антикоррупционным судам.