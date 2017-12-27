Постановлениями Соломенского суда города Киева разрешено проведение следственных действий детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в государственном "Ощадбанке". Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники и судебные постановления.

Следственные действия будут проводиться в рамках расследования фактов незаконного списания средств, конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича.

В "Ощадбанк" поступили постановления Соломенского райсуда столицы о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям.

Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.

С постановлений Соломенского райсуда стало ясно, что возбуждено не одно, а как минимум три дела в отношении должностных лиц - ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) и ст. 191 (растрата) УК Украины.

Напомним, НАБУ открывает дело в отношении сотрудников "Ощадбанка" за растрату арестованных "миллионов Онищенко".

Как сообщалось, НАБУ подозревает сотрудников "Ощадбанка" в похищении $158 миллионов, принадлежащих компаниям Онищенко.