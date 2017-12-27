Под зданием Одесского апелляционного административного суда в Одессе, где проходит заседание о правомерности переноса памятника Потемкинцам, и установке на его месте монумента "Основателям Одессы", начался митинг с требованием оставить в покое памятник Екатерине II.

Стоит отметить, что митинг не многочисленный, но его участники держат в руках остроумные лозунги в поддержку неприкосновенности памятника, передает корреспондент "Страны" с места событий.

"Катя - наше все!", "Вятрович, ты в Одессе даже не еле еле поц", "Не будите лихо, не трогайте Катю", - написано на плакатах у собравшихся.

Собравшиеся вспомнили главу Института национальной памяти Владимира Вятровича потому что, сотрудники института обратились в Одесский городской совет с предложением выполнить судебные решения о неправомерности установления памятника Екатерине II в Одессе, что, по сути, приведет к его последующему демонтажу.

Фото: Максим Войтенко для "Страны"