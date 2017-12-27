В Луганске, в результате взрыва гранаты в одной из квартир города погиб 23-летний парень, двое людей получили ранения. Об этом сообщает LIGA.net.



Взрыв произошел в квартире жилого квартала Жукова. Две женщины 1997 года рождения получили осколочные ранения.

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы больницу.

"Они находятся в бывшей областной больнице на Острой могиле, туда отвезли их скорые", - добавил источник издания.

Как сообщала "Страна", украинца в Луганске приговорили к 12 годам тюрьмы за "шпионаж".

Также "Страна" писала, что многоэтажки в Луганске недалеко от улицы Ватутина, где жил Плотницкий с охраной, опустели.

При этом сотрудников бывшего фонда соцстрахования говорят о сокращениях зарплаты на 60% в связи с отъездом Плотницкого. Местные жители говорят, что в центре города уже нет оцепления.