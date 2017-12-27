Пранкеры Вован и Лексус эксклюзивно предоставили "Стране" полную запись их последнего розыгрыша председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Спикер 40 минут общался с якобы главой Парламентской ассамблеи НАТО Паолом Алли - а на самом деле просто записанными фразами.

Пранкеры обсудили с Парубием возможный референдум в Украине по поводу членства нашей страны в НАТО.

Также ранее мы публиковали полную расшифровку беседы:

Помощница Алли (робот): Здравствуйте, меня зовут Валерия Галардини. Я помощница президента Алли.

Переводчик Парубия: Здравствуйте, это офис господина Парубия.

Помощница Алли (робот): Здравствуйте, меня зовут Валерия Галардини. Я помощница президента Алли. Я передаю телефон господину Алли.

Пранкер: Добрый день, говорит помощник президента Алли, Томас Айдингер.

Переводчик Парубия: Я переводчик и буду переводить для господина Парубия. Начнем разговор?

Пранкер: Да, можем начинать.

Переводчик Парубия: Буквально минуту, мы перейдем в другую комнату и соединим вас с господином Парубием. Хорошо?

Пранкер: Хорошо.

Переводчик Парубия: Здравствуйте, да, пожалуйста, господин Парубий готов к разговору.

Алли (робот): Добрый день вам, доброе утро для меня.

Парубий: Здравствуйте и я вас рад слышать, господин президент.

Алли: Добрый день вам, доброе утро для меня.

Парубий: Доброе утро вам. Рад вас слышать.

Алли (робот): Касательно форума, я думаю, что у нас есть время обсудить организационные моменты, знаете…

Переводчик: Не могли бы вы, пожалуйста сделать паузу, я переведу, что вы сказали. … Форум в Одессе, вы о нем? Алло, Алло.

Алли (робот): Да, мы знаем.

Парубий: Мы говорим о форуме в Одессе? …Так, так

Алли (робот): Да, мы знаем.Касательно форума, я думаю, что у нас есть время обсудить организационные моменты, знаете, когда мы проводили заседание в Тбилиси, прошло все очень успешно. Я думаю, что наше сотрудничество должно продолжаться…. Мы должны поддерживать связь и понять, как точно провести организацию этого мероприятия. Касательно тем для обсуждения в рамках этого форума, у нас есть время определить спектр вопросов для обсуждения.

Парубий: Да, конечно.

Алли (робот): В соответствии с развитием политической ситуации.

Парубий: Да, господин президент.

Алли(робот): Я понимаю, что очень деликатный вопрос.

Парубий: Да, пожалуйста.

Алли (робот): Прежде всего и я думаю, что вы в курсе, что со стороны некоторых стран членов альянса исходит критика в отношении вступления Украины в НАТО.

Парубий: Да, конечно, мы в курсе этой ситуации.

Алли (робот): Некоторые страны считают, что еще слишком рано для того, чтобы запускать процесс. Все, хотя нет, не все, многие люди так думают.

Парубий: Конечно, есть такие страны, это каким-либо образом может негативно сказаться на подготовке и организации форума в Одессе?

Алли (робот): Учитывайте, что в апреле мы проведем заседание в Одессе, заседание комиссии Украина-НАТО. И это может стать для вас возможностью донести вашу мысль до большего числа стран участниц альянса.

Парубий: Да, очень хорошо.

Алли (робот): Членов нашей Парламентской Ассамблеи, поделитесь вашем видением по текущей ситуации на Украине.

Парубий: Да, это станет хорошей возможностью. И естественно я с радостью воспользуюсь данной возможностью.

Алли (робот): Не все страны члены согласны на ускорение процесса вашего вступления в НАТО. Это первый момент. Во-вторых, проведения референдума естественно важно, но также важно выполнение Минских соглашений. Мы должны понимать, как эти процессы происходят синхронно. Если по Минских соглашениям будет достигнуть прогресс, то вам будет проще убедить страны членов альянса, что Украина движется в правильном направлении.

Парубий: В данный момент мы серьезно прорабатываем вопрос миротворческой миссии. И мы считаем, что это станет ключевым фактором выполнения положений Минских соглашений касательно прекращения огня. Так как очень трудно выполнять этот пункт Минских соглашений в условиях проведения военной операции, учитывая то, что за последние несколько дней Россия активизировала свои боевые действия. И мы также сможем представить нашу идею миротворческой миссии в рамках форума.

Алли (робот): Что мы можем сделать в рамках Парламентской Ассамблеи для вашей поддержки?

Парубий: На данном этапе самое главное – поддержать нашу идею миротворческой миссии. На сегодняшний день, с нашей точки зрения, это ключевой фактор для прекращения боевых действия и обеспечения мира на Украине. Сейчас мы работаем над процессом обмена пленных, а Путин замедляет этот процесс. И было бы хорошо поддержать нас в этом и помочь ускорить процесс обмена пленными. Это два ключевых вопроса на повестке, над которыми мы работаем в настоящее время. Что касается вопроса безопасности.

Алли (робот):Да, я согласен. Вам нужно сказать, чтобы вы хотели сделать в этом отношении, поскольку вопрос безопасности на первом месте.

Парубий: Так же, господин президент, позвольте мне отметить, что этой осенью мы успешно завершили на Украине ряд очень важных реформ. Реформы в области здравоохранения и пенсионной системы. Мы завершили реформу судебной системы. Мы начали реализацию реформы избирательной системы. Нам удалось принять бюджет на следующий год, который предполагает экономическое развитие. Позвольте заверить вас, что касается реформ и их реализации, мы на правильном пути.

Алли (робот): Да, мы знаем. Мы как раз обсудили Американский подход и их политику по отношению к России. И тут стоить отметить, что позиция США полностью понятна, она против России. Но мы не обсуждали еще детально санкции. Тут мяч на стороне администрации президента Трампа.

Парубий: Мы также в скором будущем ждем решения администрации Трампа о поставках летального оружия на Украину, и мы надеемся, что уже скоро будет принято положительное решение.

Алли (робот): Здесь все зависит от администрации, на данный момент картина до конца не ясна.

Парубий: Мы знаем о поддержке со стороны Конгресса. Согласно неофициальным источникам, этот решение получит поддержку и со стороны администрации президента. Поэтому мы с нетерпением ждем решения. И для нас важен тот факт, что поддержка исходит со стороны двух палат Конгресса.

Алли (робот): Да, я понимаю. Если вы согласны, завтра у нас встреча в рамках бюро Парламентской Ассамблеи в Нью-Йорке, мы проведем также встречу с представителями ООН, если вы хотите, я переговорю с коллегами из бюро и сообщу им о нашем разговоре, спрошу их мнение.

Парубий: Конечно, я буду благодарен вам, и передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания и просьбу от лица Украины поддержать нашу идею по миротворческой миссии, нашу твердую позицию касательно того, что российские миротворцы не должны присутствовать на нашей территории, так как Россия является страной-агрессором. Так же я был бы благодарен если бы вы поддержали нас в гуманитарном вопросе, по вопросу обмена пленными и заложниками. Я был бы крайне благодарен, господин президент, если вы сможете передать эту информацию членам бюро.



Алли(робот): Давайте вернемся к вопросу вашего референдума… членства Украины в НАТО.

Парубий: На данном этапе идея о проведении референдума, озвученная президентом (Порошенко), является лишь идеей. И мы не запускали какие-либо организационные процессы в этом отношении.

Алли(робот): Вам стоить продумать, какой именно вопрос вы планируете задать на референдуме. Парубий: Вопрос еще не сформулирован и не обсуждался, на данный момент, это лишь концептуальная идея. Для того, чтобы обсудить с экспертами и нашими иностранными партнерами. Конечно ключевой предполагаемый вопрос –поддерживаете ли вы партнерство Украины с НАТО или поддерживаете вы вступление Украины к НАТО. Это пока лишь было предложено в качестве идеи.

Алли (робот): Хорошо, я понимаю.

Парубий: Это вопрос для дебатов, для обсуждения. Этот вопрос будет сильно зависеть от вашей позиции и от позиции наших партнеров, я говорю о реализации этой идеи. Мы приветствуем ваши соображения и другие идеи в этом отношении.

Алли (робот): Мы считаем, что на данный момент слишком рано запускать процесс, проект вашего вступления.

Парубий: Мы это знаем. В настоящее время мы думаем и обсуждаем то, поможет ли нам референдум в этом плане, либо о нем еще слишком рано думать.

Алли (робот): Если референдум провалится, то довольно трудно спрогнозировать, каков будет итог.

Парубий: У нас есть опрос общественного мнения, и он дает довольно однозначный ответ. И скорее всего референдум лишь даст формальное подтверждение мнения в обществе, которое и так сложилось на данный момент. Поэтому мы учли это в рамках предварительной стадии проработки законодательной инициативы. Если, и когда Украина будет запускать процесс вступления в НАТО на определенной стадии референдум важен. Но позвольте повториться, это не принципиальная позиция для нас, это сейчас лишь просто идея. И по этому вопросу идут обсуждения даже внутри самой Украины.

Алли (робот): Я должен отметить, что у нас в Италии состоятся выборы в марте.

Парубий: В марте?

Алли (робот): Поскольку есть случаи уже в Европе, мы не хотели бы, чтобы Путин вмешался и в выборы в Италии. Сейчас это лишь слухи, у нас нет доказательств пока, но в средствах массовой информации ходят слухи, что это может быть так. Но ничего пока на 100% не ясно.

Парубий: Я желаю вам успехов на выборах. На Украине мы разработали очень серьезную систему кибербезопасности. Расследование в США показывает важность такой системы. И конечно, во время предвыборной кампании и во время проведения самих выборов — это должно стать ключевым вопросом. Тут у нас лучшими советниками на самом деле являются советники из США. И мы их опыт перенимаем и формируем в Украине. Вы можете получить всю необходимую информацию по вопросу кибербезопасности в США, их опыт. А мы просто можем вам выслать свои наработки по электронной почте. Я дам задание нашему секретариату, чтобы они отправили вам наши наработки и закон по кибербезопасности. Пранкер как Помощник

Алли: Мистер Алли, могу я задать вопрос Парубию?

Алли (робот): Ок.

Пранкер как Помощник Алли: Добрый день, господин председатель, меня зовут Томас Айдингер, я помощник господина Алли и я хотел бы задать несколько вопросов.

Парубий: Да.

Пранкер как Помощник Алли: Недавно мы получили видео из украинского офиса и это было довольно странное видео, с довольно странным названием.

Парубий: Какое видео?

Пранкер как Помощник Алли: Это странный видео клип, он на русском, господин Алли объяснит вам название.

Парубий: Да

Алли (робот): Азино три топора. Как поднять бабла. Можете повторить это?

Помощник Алли: Господин Алли передал название видео клипа.

Парубий: Какое название? Могли бы еще раз назвать?

Алли(робот): Азино три топора. Как поднять бабла.

Парубий: Мы не можем разобрать название. Про что оно?

Помощник Алли: Можете записать?

Парубий: О чем оно?

Пранкер как Помощник Алли: Клип о российской агрессии, он показывает, что изначально была агрессия со стороны Украины. Второе название видео клипа…Господин Алли, могли бы дать название?

Алли(робот): Вован и Лексус. Вован и Лексус.

Парубий: К сожалению, вас плохо слышно.

Алли (робот): Вован и Лексус.

Парубий: Не знаю, о каком видео вы говорите. Но что в последние дни наблюдается – так это активизация военных действий с российской стороны. Впервые за последние несколько месяцев они начали применять многочисленные запуски ракет и другое тяжелое вооружение. Но видеоклип, который вы называете, мне трудно понять.

Алли(робот): Вован и Лексус. Вован и Лексус.

Парубий: Мы можем посмотреть. Мы проверим, но я еще не видел чего-то подобного.

Пранкер как Помощник Алли: Вам нужно посмотреть этот видео и прочитать эту книгу.

Парубий: Спасибо за ваш совет, я обязательно гляну. Еще раз передайте мои наилучшие пожелания господину Алли и вам успешной работы в США. Спасибо. До свидания.

Напомним, что Парубий отпраздновал католическое Рождество вместе с Порошенко, Турчиновым, Парубием и Луценко.

Соцопрос показал, что работу Парубия на должности спикера не одобряют две трети украинцев.