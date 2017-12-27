В Киеве из озера "Алмазное" спасатели вытащили утопленницу
В среду, 27 декабря, в Киеве на озере Алмазном нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Уточняется, что сообщение о происшествие поступило в 9:06 в оперативно-координационный центр.
На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й пожарно-спасательной части.
Озеро "Алмазное" находится в Деснянском районе Киева.
Фото: dsns.gov.ua
Как оказалось, тело женщины было найдено в 120 м от берега на поверхности воды.
Спасатели с помощью надувной лодки достали труп и передали правоохранительным органам.
Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.
Напомним, ранее, в сентябре в Киеве водолазы вытащили тело утопленника из залива "Собачье устье".
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