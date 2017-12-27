В среду, 27 декабря, в Киеве на озере Алмазном нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Уточняется, что сообщение о происшествие поступило в 9:06 в оперативно-координационный центр.

На место происшествия прибыло дежурное отделение 19-й пожарно-спасательной части.

Озеро "Алмазное" находится в Деснянском районе Киева.

Фото: dsns.gov.ua

Как оказалось, тело женщины было найдено в 120 м от берега на поверхности воды.

Спасатели с помощью надувной лодки достали труп и передали правоохранительным органам.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее, в сентябре в Киеве водолазы вытащили тело утопленника из залива "Собачье устье".

Также мы писали, что 18 декабря в вестибюле станции метро "Дарница" нашли тело женщины.