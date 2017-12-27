Представитель сторонников переноса памятника основателям Одессы - Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову, рассказывая в суде о том как Екатерина Вторая оккупировала Украину, ссылается на Александра Пушкина.

Об этом в Facebook сообщил журналист Максим Войтенко.

Фото: facebook.com

Напомним, что памятник основателям Одессы на Екатерининской площади. Он был воздвигнут в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко, но после прихода советской власти, был демонтирован. В 1965 году на этом месте установили памятник восставшим матросам броненосца "Потемкин", а в 2007 восстановили памятникам основателям города.

В этом же году Ассоциация казацких обществ "Сич"подала иск к Одесскому горсовету о незаконности переноса.

В сентябре 2012 года "Сичи" отказали в удовлетворении требований. Дело прошло апелляцию, но Высший административный суд Украины вернул его в Одессу.

27 декабря 2017 года в Одессе рассматривают апелляцию на иск "Сичи".

Как сообщала "Страна", мэр Одессы Геннадий Труханов выступил категорически против посягательств на памятник основателям Одессы.