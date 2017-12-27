Сепаратисты сообщили место сегодняшнего обмена пленными - в районе КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Источники "Громадського" также подтверждают эту информацию и уточняют, что обмен по формуле "306 на 74" состоится на окраине оккупированной Горловки.

По информации СМИ, автобусы с пленными украинцами уже прибыли к месту обмена. Из Луганска уже отправили 16 пленных, из Донецка – 58.

Обмен заложниками запланирован сегодня на 12:00. Украина передаст боевикам 306 человек и получит взамен 74 бойцов. После обмена днем, вечером, около 19:00, украинских пленных ждут в аэропорту Борисполь.

Напомним, что украинская колонна с пленными уже отправилась к месту обмена.

"Страна" следит за обменом пленными в онлайн-хронике.