Сегодня в полдень по киевскому времени состоится долгожданный обмен пленными между Украиной и "республиками" Донбасса.

Киев передаст сепаратистам более 300, а "ЛДНР" - более 70 человек, ранее заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Первыми дату и время обмена назвали представители Донецка, после чего информацию подтвердила украинская сторона.

После обмена днем, вечером, около 19:00, украинских пленных ждут в аэропорту Борисполь.

"Страна" следит за обменом пленными, которого ждали более года. Ранее мы писали, кто и по какому принципу попал на обмен.

Главное на данный момент

74 пленных уже на территории Украины. Это именно то количество людей, о котором говорили накануне.





Среди известных людей, которые вернулись в Украину: "киборг" Александр Морозов, ученый Игорь Козловский, луганский ультрас Владимир Овчаренко, его друг Артем Ахмеров, солдат-контрактник Валентин Богдан и проукраинский блогер Эдуард Неделяев, макеевский активист Владимир Фомичев, атошник Александр Олейник.





"ЛДНР" получили от Украины на 58 человек меньше, чем планировалось. Обмудсмен Валерия Лутковская объяснила это тем, что у 43 человек к тому моменту закончились сроки пребывания под стражей, и они решили остаться. А еще 15 человек якобы отказались от обмена.





Украина за несколько часов до обмена вычеркнула из списков всех россиян. Их фамилии: Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко, Тимоновский. По данным Киева, они сами отказались от обмена. Адвокаты же утверждают, что такое решение за них приняла украинская сторона.





Позже Петр Порошенко заявил "Стране", что Киев не стал менять россиян специально. Их поменяют только на тех украинцев, которые сидят в России.

1:22 Освобожденные украинцы с родственниками.

1:06 Петр Порошенко ответил на вопрос "Страны", почему так много украинцев среди тех, кого сегодня отдали "ЛДНР". И почему не обменяли сидящих в Украине россиян.

"Мы никому ничего не отдавали. Мы сделали освобождение, и мы думаем, что будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного - и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", - ответил Порошенко нашему корреспонденту.

По сути, президент опроверг слова Ирины Геращенко о том, что россияне сами не захотели ехать на обмен.

0:58 Другой пленный рассказывает, как было в плену. "Нормально. В основном нормально. Они к нам привыкли, мы к ним привыкли".

0:53 "Там (в Донбассе - ред.) есть разные люди. Есть такие, что странно озлобленные на нас. А есть нормальные люди. Но они уже полностью отказались от Украины", - говорит освобожденный атошник Владимир Гулько о тех, кто держал его в плену.

0:50 Родственники и близкие освобожденных бросились к ним - наконец-то их к ним пустили. Массовые обнимания. Главный момент сегодняшнего дня - по крайней мере, для бывших пленных.

0:46 Наконец слово дали матери одного из пленных - Николая Герасименко.

0:45 После Порошенко слово взяла посол Франции. Она пожелала всем счастья. Становится похоже на политический митинг.

0:43 Рядом с Порошенко и Онуфрий из УПЦ, и Филарет из Киевского патриархата.

0:41 Президент сказал, что из донецких подвалов сделает "музей оккупации".

0:37 Порошенко уже без берета. Подошел к микрофону. Вспоминает, что военнопленных ждут в Киеве уже 8 часов. "Мы рады, что сегодня в оккупированной Горловке реял украинский флаг!", - заявил Порошенко. То есть, обмен таки проходил на оккупированной территории, как и предполагала "Страна".

0:32 Порошенко и его процессия вышли из своего самолета и подошли к второму. Из него выходят люди. Крики "Героям слава!", "Герои!"

0:29 Второй самолет уже сел. Это военный Ил-76.

0:26 Это, судя по всему, президентский борт. Следом садится еще один.

0:23 Самолет приземляется в Борисполе.

0:20 На полосе оживление. Послышался звук самолета, подъезжает какая-то машина.

0:07 В Борисполь скоро прилетает борт с освобожденными украинцами. Его ожидает около двухсот человек. Все освещено, как во время съемок фильма. Фото "Страны".

22.52 - поздним вечером 27 декабря в аэропорту Харькова сели вертолеты, на борту которых из Донецкой области прибыли освобожденные украинские пленные и Петр Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", всего в авиагруппе 9 вертолетов. Машины заходили на посадку в воздушной гавани Харькова тройками. Первые три борта приземлились в 21.25 среды, вторая тройка вертолетов села около 21.40, третья – около 22.05.

Помимо освобожденных на этих же вертолетах из Донецкой области прибыли задействованные в процессе обмена представители украинской стороны и встретивший их в Краматорске президент Украины Петр Порошенко.

На взлетном поле, где приземлялись летательные машины, прибывших встречает строй бойцов 92-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и курсантов харьковских военных вузов.

Между тем, в здании аэропорта встретить освобожденных собрались сотни харьковчан, которых на взлетное поле не пропустили. У многих из собравшихся в руках самодельные плакаты с приветствиями и словами поддержки освобожденным, а также букеты цветов.

На взлетной полосе также стоит самолет ИЛ-76, которым освобожденных доставят в Киев, где их ожидают родственники и неравнодушные граждане.

22.42 - Ангела Меркель, канцлер ФРГ и Эммануэль Макрон, президент Франции призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Меркель и Макрон призвали конфликтующие стороны содействовать обмену оставшимися заключенными. Кроме того, Международному комитету Красного Креста (МККК) должен быть предоставлен полный доступ, и поиск МККК пропавших без вести лиц должен быть поддержан", - говорится в совместном сообщении.

Главы государств также подчеркнули, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

22.39 - Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными на Донбассе и призывают к полному прекращению огня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ОБСЕ.

"Возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Состоявшийся обмен - это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом", - отметила Кнайсль.

В свою очередь Гремингер добавил, что подобные акции смогут принести значительные и ощутимые результаты.

"Этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней Контактной группой для достижения устойчивого мира", - сказал Гремингер.

Руководство ОБСЕ также в очередной раз призвало стороны конфликта в Украине соблюдать минские договоренности.

22:19 По данным адвоката Елены Бережной, россиянина Евгения Мефедова вывозят из Донецкой области в одесское СИЗО. Об этом Бережная написала в Facebook.

22:06 Появились фото со священниками УПЦ, которые сопровождали пленных.

УПЦ

22:00 Появились фото с Петром Порошенко, который летит на вертолете в Харьков вместе с бывшими пленными. В данном случае - с религиоведом Игорем Козловским.

Фото АП

21:04 После встречи с президентом заключенных посадят на вертолеты и повезут в Харьков. Оттуда - в Киев.

21:00 Появился уточненный список освобожденных, которых передали Украине:

бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.





нацгвардеец Евгений Чуднецов, которого сепаратисты приговорили к 30 годам,





"киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще со времени обороны Донецкого аэропорта.





военнослужащие Александр Олейник, Алексей Кодьман, Алексей Кириченко, Александр Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016





президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский,





общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие.

Также среди освобожденных:

Абрамов А.А.,

Арбузов А. И.,

Ахмеров А.А.,

Бердник Д.О.,

Белов Ю.,

Бучок В.М.,

Гаевая Л.,

Гашпор К.В.,

Голиков А.А.,

Даркин А.В.,

Казначеев Е.Г.,

Кононенко Е.Н.,

Кононенко И.Н.,

Костенников А.Т.,

Канарский А.Г.,

Коць Л.Р.,

Кусков А.А.,

Левашов Д.А.,

Любчук В.П.,

Неделяев Е.В.,

Недосекин В.Б.,

Новицкий А.С.,

Овчаренко В.В.,

Политова А.П.,

Попов В .В.,

Радулов С.М.,

Сапожников И.В.,

Симоненко Е.В.,

Сычев Л.М.,

Синченко Г.А.,

Соболев Н.В.,

Старченко С.И.,

Тиренко И.В.,

Храмых А.Н.,

Чмерук А.В.,

Чулга А.Н.,

Швайко В.Ю.,

Яковенко И. С.,

Бессараб А.Ф.,

Гулька В.М.,

Иовов Н.Н.,

Кушпиль А.А.,

Петрачкова А.Г.,

Радовец В.Н.,

Юрбаш П.В.,

Богдан В.С.,

Виндюк А.В.,

Гладкий С.В. и другие

20:30 Появилось видео, как Петр Порошенко встретил освобожденных пленных.

20:22 В "Борисполе" люди ждут живых родных и близких. У одного из людей в аэропорту с собой маленький котенок.

Фото: Страна

20:07 Появилось первое видео обмена пленными на Донбассе под Горловкой.

На видео происходит согласование списка отправляющихся в Украину освобожденных пленных.

20:06 Говорят, самолёт будет в 21:00. Журналисты и встречающие ждут на продуваемом всеми ветрами лётном поле "Борисполя". Некоторые раздают флаги и пишут поздравления.

Фото: Страна

20:00 Появился первый список фамилий освобожденных в результате обмена пленными украинцев.

19:56 Появились первые фото с состоявшегося на линии разграничения в АТО обмена пленных.

18:38 Десятки людей, которых Украина передала "ЛДНР", не хотели туда ехать - их усиленно охраняли, чтобы не сбежали, говорит журналист Алексей Мацука.

"Несколько десятков человек, которых отправили в Донецк со стороны Украины, не хотели туда. Были запросы остаться, "но не в тюрьме". Их усиленно охраняли вчера, когда, они уже были в районе Славянска, чтобы не сбежали "по лесу". Обвинения сняты, они "чистые", хотели остаться здесь, но пришлось уезжать "по обмену"", - написал Мацука в Facebook.

18:33 Из "ЛДНР" на украинскую территорию всех пленных сопровождали священники УПЦ.

18:15 Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал фото президента, который продолжает общаться с освобожденными пленными Донбасса после обмена.

18:10 На станции метро Бориспольская стоят два автобуса, которые отвезут желающих на военный аэродром аэропорта Борисполь, куда прилетят обменянные военнопленные.

17:35 Кого уже точно обменяли? Многих людей опознали очевидцы обмена.

Уехали в Украину: "киборг" Александр Морозов, ученый Игорь Козловский, луганский ультрас Владимир Овчаренко, его друг Артем Ахмеров, солдат-контрактник Валентин Богдан и проукраинский блогер Эдуард Неделяев, макеевский активист Владимир Фомичев.

Уехали в "ЛДНР": одесситы Александр Кушнарёв, Анатолий Слободяник.

Официальные списки обмена еще не опубликованы.

17:26 Среди освобожденных - "киборг" Александр Морозов, которому уже позвонил Порошенко.

17:23 Порошенко подтвердил освобождение 74 человек, которые вернулись в Украину.

17:19 Журналисты опознали двух человек, которых Украина повезла на обмен в "ЛДНР". Они вообще никакого отношения к сепаратистам не имеют и никогда не жили ни в Донецке, ни в Луганске.

"На переднем плане - одесситы Александр Кушнарёв (отец погибшего 2 мая Геннадия Кушнарёва) и Анатолий Слободяник. Весной их арестовали по обвинению в похищении нардепа Гончаренко. Правда, в СБУ официально признали, что никакого похищения на самом деле не было, и всё это было инсценировкой. Однако подозреваемые провели много месяцев в СИЗО вполне по-настоящему", - написал в Facebook одесский журналист Юрий Ткачев, комментируя фото Ирины Геращенко.

17:14 По некоторым данным, обмен пленными с "ДНР" проходил таки на территории сепаратистов. Сразу несколько источников сообщают о том, что при передаче пленных звучали крики "Слава Украине", "Макеевка - это Украина!".

Последний возглас приписывают освобожденному из плена "ДНР" макеевскому активисту Владимиру Фомичеву, арестованному в "республике" в прошлом году.

17:03 В соцсетях пишут, что Украина выдала на обмен старика, которого ранее осудили на 15 лет за подрыв украинского блок-поста в Станице Луганской. В 2015 году он принес на блок-пост взрывчатку в банке с медом. Тогда погиб один военный и трое получили ранения.

16:56 О завершении последнего этапа обмена говорят и в Донецке, пока без конкретики по цифрам. Пишут только, что один человек отказался возвращатся в Украину.

16:53 Порошенко встречает освобожденных прямо на Донбассе, написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

16:48 Украинская сторона заявляет об окончании обмена. 78 пленных освобождено и вернулись на подконтрольную территорию. Об этом у себя в Facebook написала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

16:44 Обмен пленными еще продолжается, заявила Ольга Скриповская, глава донецкого офиса СММ ОБСЕ.

16:31 Опубликованы первые фото пленных, освобожденных из "ЛНР".

16:29 На 16:10 Украина освободила 68 человек, заявил советник Порошенко Юрий Бирюков.

"Ждем. Нервничаем", - написал он у себя в Instagram и показал, как президент и министр обороны "ждут".

16:20 Обмен с Донецком состоялся, сообщают в "ДНР". Точно числа пленных не называют.

"Сейчас освобожденные садятся в автобусы. Их готовят к отправке в Донецк", - сообщается в телеграм-канале Inside Donetsk.

По его данным, расклад по цифрам такой: "ДНР" передала Киеву 58 человек, в Донецк возвращаются 165.

С украинской стороны пока никаких подтверждений нет.

16:07 "ДНР" отдает 58 пленных, Украина – 165. Среди освобожденных из Донецка - ученый-религиовед Игорь Козловский, который год находился в заключении, обвиняемый в шпионаже. Еще двое отказались возвращаться на неподконтрольные территории, сообщает "Громадское".

15:53 Киев и Донецк приступили к обмену. Об этом сообщает "Донецкое агенство новостей". О том, на чьей территории меняются, не уточняется - "вблизи КПП под Горловкой".

Представители "ДНР" привезли туда 60 украинских пленных.

15:35 Тем временем на КПВВ "Майорск" образовалась очередь. Фото со стороны "ДНР".

15:26 В настоящее время на украинской базе в Святогорске Донецкой области удерживается 14 человек, которые не попали под обмен. Со слов Ирины Геращенко, они сами отказались от обмена.

Об этом "Стране" сообщила директор Института правовой политики Елена Бережная, которая лично связывалась с одним из удерживаемых - россиянином Евгением Мефедовым, который арестован по "делу 2 мая".

Как она рассказала "Стране", со слов Мефедова следует, что сегодня утром целый ряд заключенных, среди которых Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко, Тимоновский свезли из разных мест содержания на базу в Донецкой области для обмена.

Уже пребывая на базе, они узнали из новостей, что они, якобы, отказались от обмена. При этом никто из них такие заявления не делал и разговоры об отказе не вел.

"Они требуют, чтобы их обменяли, как ранее и предполагалось. Их привезли на базу, они ждали, что обмен состоится сегодня. По каждому из них уже прошли все процедуры, которые должны идти перед обменом. Они заявляют и просят информационную поддержку, чтобы все услышали их слова, что они не отказывались от обмена, и требуют, чтобы их обменяли сегодня. Дальше им сказали, что, якобы, они не попали под первый пакет обмена, и их обменяют во второй партии", - рассказала Елена Бережная "Стране".

15:23 Стороны конфликта на Донбассе могут вновь провести масштабный обмен пленными, заявил в эфире телеканала НТВ один из организаторов обмена Виктор Медведчук.

"На второй этап будет переведено определенное количество лиц - сегодня это 74 человека, которые удерживаются украинской стороной, и 29, находящиеся на территории Донецка и Луганска, которые установлены и разыскиваются украинской стороной" - сказал Медведчук в среду.

15:13 На территорию "ДНР" заехали украинцы, которых Киев привез на обмен.

15:10 Кстати, среди освобожденных из плена "ЛНР" - ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, его друг Артем Ахмеров, солдат-контрактник Валентин Богдан и проукраинский блогер Эдуард Неделяев, сообщает "Громадское".

15:08 По факту в "ЛНР" вернулись не 75, а 73 человека, заявили в Луганске. Двое отказались ехать уже после обмена.

15:05 Представитель "ДНР" Дарья Морозова провела верификацию пленных. Ходят слухи, что обмен состоится в другом месте, и на неподконтрольной территории.

14:58 Освобожденным из Луганска украинцам уже позвонил Порошенко, сообщил его спикер Святослав Цеголко.

14:55 В "ДНР" заявили, что меняться на территории Украины не договаривались. Но согласились, чтобы не сорвать обмен.

14:45 Обмен с Луганском завершен, пишут информационные ресурсы "ЛНР". По их данным, Украина передала 75 человек вместо оговоренных ранее 99. Луганск передал Украине 16 пленных.

Теперь второй этап - обмен с Донецком.

14:36 Украинский адвокат Валентин Рыбин, который специализируется на делах по защите "политических", привел список людей, которых украинская сторона, по его мнению, не допустила к обмену.

"По состоянию на 14:20 не поехали на обмен: Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко!

Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена!", - написал Рыбин в Facebook.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская рассказала, что все, кого нет на обмене, отказались от него добровольно.

О Полякове ранее сообщала и адвокат Татьяна Монтян, которая ведет защиту этого заключенного.

Также мы сообщали, что из списка на обмен в последний момент оказались отсеяны все россияне.

14:29 В Луганске тоже рассказали о сокращении списков.

"Мы отдаем 16 (человек), нам (с украинской стороны) отдают 75 (человек)", - сказала "Луганскому информационному центру" представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

"Почему разнятся с цифрой 99 (человек на обмен с украинской стороны, что предусматривалось ранее достигнутыми договоренностями)? Потому, что на момент достижения (окончательной) договоренности (о проведении сегодняшнего обмена) часть людей уже освободилась, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", - пояснила она.

14:27 В этих автобусах пленные, которые хотят уехать в "ЛДНР".

Inside Donetsk

14:17 Обмен происходит в украинской части Зайцево.

14:10 16 пленных из "ЛНР" уже на территории, подконтрольной Украине.

14:03 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Об этом "Громадському" сообщила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская.

Также есть отдельные люди, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек. Лутковская отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

13:58 Сначала обмен произойдет с "ЛНР", а затем с "ДНР".

13:47 Обмен пленными будет проходить на украинской территории под гарантии безопасности ОБСЕ и Красого Креста, сообщает "Луганский информационный центр".

13:45 "Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко и показала фото верификации списков.

13:42 "В настоящее время украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры", - официальное заявление пресс-службы "уполномоченного по правам человека ДНР".

"Автобусы с пленными двинулись к точке обмена", - подтверждают СМИ луганских сепаратистов.

13:40 Автобусы с пленными солдатами заехали в буферную зону между "ДНР" и Украиной, утверждается в telegram-канале Wargonzo. Значит, обмен скоро начнется.

13:34 Сепаратисты снова говорят, что обмен затягивается из-за того, что Украина открыла движение по КПП "Майорск".

"Украинская сторона в одностороннем порядке возобновила движение гражданских лиц и автобусов через КПП "Майорск", где сегодня должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Украиной", - пишет официальный луганский ресурс ЛИЦ.

По данным "ЛНР", это вызвало скопление людей в районе обмена пленными.

13:20 По одним данным, продолжается согласование списков. По другим - украинская сторона еще не появилась на нейтральной полосе КПВВ "Майорск".

13:17 В Twitter появились первые фото с места обмена на украинской стороне.

twitter.com/prm_ua

13:11 В украинском сегменте Facebook появился хештег #Зустрінь_Своїх. По нему желающие встретить пленных общаются между собой и договариваются вместе ехать в Борисполь.

"Завтра вечером мы должны, вот прям "ДОЛЖНЫ", встретить СВОИХ. Это самая малость из того что мы можем сделать для них. ...

От метро Бориспольская будут курсировать автобусы с 17:00 до 22:00.

Возьмите с собой термосы с горячим и что нибудь перекусить, а также цветы, шарики и у кого есть возможность плакаты", - написал автор хештега Александр Погребиский.

13:09 Советник президента Юрий Бирюков показал самолет, на котором пленных доставят в Киев. Оттуда каждый своим ходом.

13:01 Если обмен все же состоится, то уже с 18:00 пленных будут ждать на площадке военного аэродрома в Борисполе. Кроме родственников встречать бойцов будут власти.

12:49 Начинается затягивание процесса. Обмен пленными произойдет не раньше 14:00, сообщает корреспондент "Громадьского".

12:43 "Глава ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что сегодня помиловал украинских пленных.

12:30 Переговоры и согласование списков между представителями Украины и "республик" продолжаются. Скоро начнется собственно обмен.

12:17 Среди украинских пленных не будет Алексея Кириченко, хотя он дольше всех находится в плену. Более двух лет, пишет журналист Андрей Шокотко.

12:11 Первое, что встретит украинских пленных, будут украинские флаги. Их специально заготовили. Фото поделился советник Порошенко Юрий Бирюков.

12:05 Представители "ЛНР" и "ДНР" в сопровождении автомобилей ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной, пишет ЛИЦ.

11:58 В пабликах сепаратистов пишут, что со стороны "ДНР" движение перекрыто, а с подконтрольной Украине территории продолжает ехать гражданский транспорт. Таким образом в "ДНР" обвиняют Украину в срыве сроков, оговоренных ранее.

11:51 ""Я посмотрю, как будет со здоровьем. Наверное, вернусь (в ряды ВСУ), продолжу службу по контакту служить", - сказал подлежащий обмену разведчик-пулеметчик 92 механизированной бригады ВСУ Владислав Лактионов, сообщает официальный ресурс "ЛНР" "Луганский информационный центр".

11:47 Представители "ДНР" уже на месте.

11:43 Как уточнили источники "Страны", близкие к обмену, граждан РФ менять пока не будут. 29 человек из числа отбывающих наказание отказались от обмена, 19 из них вывезут на линию разграничения, чтобы они подтвердили, что не желают передачи в "ДНР-ЛНР".

11:40 Адвокат Татьяна Монтян заявила об отказе Украины в последний момент обменивать ее подзащитного - гражданина Эстонии Владимира Полякова, который был в списках.

11:38 "Точно известно, что в списке обмениваемых нет ни одного гражданина России, как нет и журналистов Васильца и Тимонина", - написал в Facebook журналист Дмитрий Джангиров.

11:34 Стороны прибыли на место обмена, пишет официальный сайт "ДНР".

Пленные доставлены к месту возле контрольно-пропускного пункта "Майорск" в прифронтовой зоне к северу от Горловки. На месте присутствуют наблюдатели от ОБСЕ и представители духовенства.

Фото представителей "ЛНР", прибывших на место:

11:31 За пять минут до выезда с украинской стороны на обмен.

Фото Ирины Геращенко

11:21 Колонна со стороны Украины, где находятся 306 человек на обмен, уже движется по направлению к Майорску, пишет вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook.

11:15 Обмен пройдет на КПВВ "Майорск" (район подконтрольной "ДНР" Горловки), пишет "Громадське". Из Луганска уже отправили 16 пленных, из Донецка – 58.

10:00 В тоже время, адвокат Валентин Рыбин, который ведет в Украине дела ряда людей по "политическим" статьям, заявил, что в последний момент вице-спикер Ирина Геращенко якобы вычеркнула из списков россиянина Евгения Мефедова, которого арестовали по "делу 2 мая" в Одессе и готовили на обмен.

"Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она. В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек, остались на месте!", - написал Рыбин в Facebook.

Подтверждений или опровержений этой информации пока не поступало.

09:47 Появилось видео из Луганска - украинских военных выводят из СИЗО.

В Луганске украинских военнопленных уже отправили на обмен.



Видео: WarGonzo / Telegram pic.twitter.com/2O4bc2lbo4 — Новости Донбасса (@novostidnua) 27 декабря 2017 г.

09:25 Пленных украинцев уже вывезли из Луганского СИЗО. "Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — заявили глава рабочей группы сепаратистов Ольга Кобцева.