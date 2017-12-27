Саакашвили заявил о планах встретить Новый, 2018 год в Киеве. Ранее Окружным административным судом Киева было принято решение о переносе рассмотрения отказа Государственной миграционной службы рассматривать заявление Михо на получение статуса беженца.

Об этом написал Саакашвили написал в Facebook.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Как сообщала "Страна", Окружной суд отказал адвокатам Михо в запрете его экстрадиции.

Судья Татьяна Скочок уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции и отказала в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

Она также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.

Отметим, что Саакашвили выступил под зданием СБУ, но на их допрос не пошел.