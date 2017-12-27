Михаил Саакашвили обрадовался, что встретит Новый год в Киеве
Саакашвили заявил о планах встретить Новый, 2018 год в Киеве. Ранее Окружным административным судом Киева было принято решение о переносе рассмотрения отказа Государственной миграционной службы рассматривать заявление Михо на получение статуса беженца.
Об этом написал Саакашвили написал в Facebook.
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Как сообщала "Страна", Окружной суд отказал адвокатам Михо в запрете его экстрадиции.
Судья Татьяна Скочок уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции и отказала в удовлетворении заявления об обеспечении иска.
Она также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.
Отметим, что Саакашвили выступил под зданием СБУ, но на их допрос не пошел.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!