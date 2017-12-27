В аэропорту "Борисполь" активисты собираются организовать акцию "Встреть своих". В рамках мероприятия некоторые люди также самостоятельно организуются группами, которыми будут выезжать в "Борисполь" вечером 27 декабря, чтобы встретить освобожденных из плена украинских военнослужащих.

В рамках мероприятия организаторы запустят бесплатные автобусы до аэропорта, которые будут курсировать со станции метро "Бориспольская", передает Громадське.

"Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второе рождение", - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Освобожденных из плена привезут на военный аэродром "Борисполь" около 19 часов.

Как сообщала "Страна", в Генштабе ВСУ подсчитали сколько украинских военных погибли и были ранены в 2017 году. Согласно ответу, на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в 2017 году составили 191 военнослужащий.

Напомним, что церковь призвала молиться, чтобы завтра состоялся обмен пленными.