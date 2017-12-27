Проверка биометрическим данных, которая вводится на украинско-российской границе с 1 января 2018, не будет касаться проживающих в аннексированном Крыму граждан Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают "Крым.Реалии".

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также устанавливаться устройства для биометрическим контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрический данных не будет осуществляться", - заявил он.

Спикер Госпогранслужбы также отметил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.

"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, незаконно попавший в Крым и который пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, так как проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админкордон ", - дополнил Слободян.

Как сообщала "Страна", на границе с Россией начнет работу биометрический контроль в двух пунктах пропуска. Мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы в основных пунктах пропуска - Гоптовка, Бачевск, а также на административной границе с аннексированным Крымом.

Отметим, что украинец пытался выехать из Крыма на машине с доверенностью от покойника.