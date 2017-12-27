Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в создаваемом Государственном бюро расследований (ГБР).

Истец ОО "Центр противодействия коррупции "Общественная инициатива" требует от суда признать противоправным решение о внесении представления премьер-министру Украины, которым рекомендовано назначить Романа Трубу на должность Директора ГБР, передает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия Комиссии о внесении представления Премьер-министру Украины, которым рекомендовано назначить Романа Трубу на должность Директора ГБР", - указано в опубликованном сообщении.

Также Окружной административный суд города Киева постановил: привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора - президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Подготовительное судебное заседание состоится 14 марта.

Как сообщала "Страна", Труба рассказал о строительстве его семьей особняка под Львовом.

Также мы писали о том, что глава ГБР Труба рассказал, когда проходил люстрационную проверку.