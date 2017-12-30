Отбывающий тюремный срок за коррупцию смертельно больной экс-президент Перу Альберто Фухимори попросил прощения у граждан Перу. Он помилован нынешним главой Перу Педро Кучински, передает ВВС.

"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, поблагодарив Педро Кучински за помилование.

Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".

Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.

В 2007 году он был приговорен к шести годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление властью, но впоследствии срок был увеличен до 25 лет из-за обвинений в нарушении прав человека во время работы на посту президента.

Его признали виновным в том, что он разрешил приводить в исполнение смертные приговоры, когда приговоренных расстреливали эскадроны смерти.

В сообщении президента Кучински говорится, что Альберто Фухимори и еще семь человек были помилованы из соображений гуманности.

Отмечается, что врачи выявили у Фухимори прогрессирующее неизлечимое заболевание.

Позднее Кучински заявил: "Я уверен, что те из нас, кто считают себя демократами, не могут дать Фухимори умереть в тюрьме. Правосудие не является местью. Мое решение является непростым и неоднозначным, но это мое решение".

Видео: facebook.com/AlbertoFujimoriLibertad

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