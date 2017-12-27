26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше - специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

По его информации, Лернер перестал выходить на связь в районе обеда. Вместе с этим, лишь поздно вечером вторника с заявлением о похищении айтишника в Оболонское райуправление полиции обратились его знакомые.

Предварительная квалификация данного происшествия силовиками - похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины).

Павел Лернер, источник фото: facebook.com

Со слов заявительницы по делу, Лернера похитили неподалеку от его места работы - офисного центра на улице Степана Бандеры (до переименования - Московский проспект). Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время проводится ряд следственных действия, отрабатываются все возможные версии случившегося.

Из информации, которая размещена на страницах Павла Лернера в соцсетях, следует - мужчина является уроженцем Курска, и занимался программированием.

В октябре 2014 года вместе с семьей он перебрался жить в Испанию. По информации знающих Лернера людей, в Украине этот специалист по IT вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.