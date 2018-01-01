Британские ученые выяснили, что люди с лишним весом чувствуют себя более спокойными, чем худые
Люди, имеющие проблемы с лишним весом, могут чувствовать себя более спокойными, чем те у кого таких проблем нет.
Об этом передает УНН со ссылкой на результаты исследования ученых из Бристольского университета.
"Лишние килограммы обычно связаны с рядом рисков для здоровья, включая сердечные заболевания, диабет и инфаркт. Однако, в новом исследовании доказано, что люди с лишним весом могут вести более счастливую жизнь", - говорится в сообщении.
По информации издания, исследования проводила группа ученых из Бристольского университета под руководством Луизы Миллард и Джорджа Дэйви Смита.
Ученые использовали для исследования данные британского биобанка - базы данных, в которой содержатся генетические данные 500 000 мужчин и женщин Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет.
В ходе исследования ученые сделали вывод, что ИМТ (индекс массы тела - Прим. ред.) тесно связан со здоровьем. Люди с повышенным ИМТ, скорее всего, имеют повышенное артериальное давление, страдают из-за диабета и проходят половое созревание в более раннем возрасте.
Однако исследователи также обнаружили, что люди с избыточным весом, в целом, имеют более спокойный нрав. Также, как оказалось, люди, которые генетически предрасположены к высокому индексу массы тела, реже воспринимают себя как нервного человека и называют свое состояние напряженным.
Как сообщала "Страна", исследователи выяснили, какое мужское тело нравится женщинам. Исследователи показали 160 не состоящим в отношениях женщинам фотографии мужских тел без лиц.
Напомним, что ученые прогнозируют новый виток роста миграции в Европу из-за ухудшения климата.