Судей создаваемого Высшего антикоррупционного суда решено подвергнуть тесту на полиграфе, который также известен как "детектор лжи".

Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

"Для того, чтобы обезопасить судей Высшего антикоррупционного суда от сомнений в их безупречной репутации, впервые в Украине, в судебной системе имею в виду, вводится психофизиологическое исследование. Фактически это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, данным, обманывает ли человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которую судебная система еще не знала", - сказал Валентин Сердюк.

Тест судей на "детекторе лжи", в случае его внедрения, будет проводиться впервые в истории судебной системы Украины.

Видео: youtube.com/5 канал

"Страна" разбиралась, что предлагается в президентском законопроекте о создании Высшего антикоррупционного суда. Как ожидается, Антикоррупционный суд будет отправлять правосудие как суд первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах, отнесенных к его подсудности.

Отметим, что ОБСЕ открестилась от закона, написанного в администрации Порошенко.