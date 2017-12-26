Правоохранители задержали 40-летнего жителя Золотолин Костопольского района Ровенской области, который накануне до смерти избил родную мать.

Об этом сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

Прибывшие на место ужасной трагедии сотрудники следственно-оперативной группы установили, что вечером 25 декабря между 77-летней женщиной и ее находившимся в состоянии алкогольного опьянения 44-летним сыном возник конфликт.

Пьяный жестоко избил мать, нанеся ей многочисленные удары ногами, руками и деревянной палкой. После того, как мама без сознания упала на кровать, обидчик бросил ее и пошел спать. Без признаков жизни мать обнаружила 40-летняя дочь, которая утром вернулась домой.

Полицейские задержали мужчину, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", в маршрутке под Львовом пьяный пассажир бросился с ножом на трезвого.

Напомним, что суд утвердил сделку со следствием пьяного лжесвидетеля, который выступил провокатором в деле против главреда "Страны".