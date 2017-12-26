Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи двух "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала адвокат Виктория Дейнека.

"Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня отпустили из-под стражи!" - сообщила она. Указанные "титушки" обвиняются в покушении на убийство активистов евромайдана 18 февраля 2014 года около Михайловской площади в Киеве.

По данным Дейнеки, нападение на евромайдновцев произошло на том же месте после нападения на погибшего журналиста Вячеслава Веремия.

Решение об их освобождении из-под ареста вынесли судьи Олег Лынник и Евгений Мартынов.

Фото: facebook.com/vic.deyneka

Ранее "Страна" сообщала, что суд продлил арест похитителю евромайдановцев Луценко и Вербицкого.

Также адвокат рассказала, как власти готовили освобождение убийцы журналиста Веремия.