Российские офицеры теоретически могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Ранее объявлялись и другие условия возвращения Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью "Коммерсанту", сообщил, что необходим международный кодекс отношения к офицерам.

"В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицеров. Я думаю, что это теоретически возможно", - отметил Карасин.

Как сообщала "Страна", Меркель и Макрон требуют вернуть офицеров России в СЦКК на Донбассе.

Ранее мы писали, что Польша призвала Россию вернуть офицеров в СЦКК на Донбассе.

Ранее Германия и Франция станут посредниками возвращения российских офицеров в СЦКК.