Бои украинцев Усика и Ломаченко вошли в десятку самых долгожданных поединков года
Бои с участием украинских чемпионов мира Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и Александра Усика (13-0, 11 КО) вошли в список самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года по версии старейшего издания Boxing News.
Итак, в список вошли:
- Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
- Тайсон Фьюри – Джозеф Паркер
- Джордж Гроувз – Крис Юбенк-младший
- Геннадий Головкин – Сауль Альварес II
- Кит Турман – Эррол Спенс
- Василий Ломаченко – Хорхе Линарес
- Александр Усик – Мурат Гассиев
- Сергей Ковалев – Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев – Адонис Стивенсон
- Мэнни Пакьяо – Амир Хан
Ранее "Страна" сообщала, что бой Кличко и Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии НВО.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!