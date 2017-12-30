Бои с участием украинских чемпионов мира Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и Александра Усика (13-0, 11 КО) вошли в список самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года по версии старейшего издания Boxing News.

Итак, в список вошли:

Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри – Джозеф Паркер Джордж Гроувз – Крис Юбенк-младший Геннадий Головкин – Сауль Альварес II Кит Турман – Эррол Спенс Василий Ломаченко – Хорхе Линарес Александр Усик – Мурат Гассиев Сергей Ковалев – Дмитрий Бивол Артур Бетербиев – Адонис Стивенсон Мэнни Пакьяо – Амир Хан

Ранее "Страна" сообщала, что бой Кличко и Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии НВО.

Также "Я передал факел молодому льву" - Кличко.