Бои с участием украинских чемпионов мира Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) и Александра Усика (13-0, 11 КО) вошли в список самых ожидаемых боксерских поединков 2018 года по версии старейшего издания Boxing News.

Итак, в список вошли:

  1. Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер
  2. Тайсон Фьюри – Джозеф Паркер
  3. Джордж Гроувз – Крис Юбенк-младший
  4. Геннадий Головкин – Сауль Альварес II
  5. Кит Турман – Эррол Спенс
  6. Василий Ломаченко – Хорхе Линарес
  7. Александр Усик – Мурат Гассиев
  8. Сергей Ковалев – Дмитрий Бивол
  9. Артур Бетербиев – Адонис Стивенсон
  10. Мэнни Пакьяо – Амир Хан

Ранее "Страна" сообщала, что бой Кличко и Джошуа признан лучшим в 2017 году по версии НВО.

Также "Я передал факел молодому льву" - Кличко.

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