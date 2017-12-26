Появившееся в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели и на территории России.

Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.

Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.

 

 

 

Фото: twitter.com/666_mancer

"Страна" разбиралась, почему на Донбассе почти перестали стрелять. "Это действует жестче любых приказов".

Напомним, что названо точное время обмена пленными на Донбассе.

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