Появившееся в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели и на территории России.

Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.

Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.

Загадочное природное явление над #ОРЛО. Говорят, может быть вызвано запуском ракеты с полигона в Капустином Яру #нло pic.twitter.com/Eul88N1Nem — Necro Mancer (@666_mancer) 26 грудня 2017 р.

Фото: twitter.com/666_mancer

"Страна" разбиралась, почему на Донбассе почти перестали стрелять. "Это действует жестче любых приказов".

Напомним, что названо точное время обмена пленными на Донбассе.