Появились фото и видео загадочного небесного свечения в небе Донбасса
Появившееся в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели и на территории России.
Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.
Ранее 26 декабря жители Донбасса заметили в небе неподалеку от Станицы Луганской необычное свечение.
Загадочное природное явление над #ОРЛО. Говорят, может быть вызвано запуском ракеты с полигона в Капустином Яру #нло pic.twitter.com/Eul88N1Nem— Necro Mancer (@666_mancer) 26 грудня 2017 р.
Фото: twitter.com/666_mancer
"Страна" разбиралась, почему на Донбассе почти перестали стрелять. "Это действует жестче любых приказов".
Напомним, что названо точное время обмена пленными на Донбассе.