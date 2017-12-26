Во Львове поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, внезапно включилась тревожная сирена. Сейчас продолжается расследование инцидента, причину пока никто не может назвать, передает ZAHID.net.

Сирены сработали около половины одиннадцатого вечера. Некоторых львовян они испугали не на шутку.

"В центре мы живем, очень страшно было. Включили телевидение. Там ничего не показывали – нам это еще страшнее стало от того, что ты не знаешь, что делать. Зашли в Facebook, впоследствии немножко успокоились", – вспоминает львовянка.

Причем, сирена прозвучала не во всех районах города прозвучала сирена.

Начальник управления оперативно-дежурной службы облгосадминистрации сообщил, что автоматизированная система оповещения устроена так, что без вмешательства человека включить ее невозможно.

"Там стоит ряд предупредительных мер, не выполнив определенной процедуры, определенного алгоритма, включить систему невозможно. Мы не исключаем никаких факторов, в том числе и технические причины и субъективные причины. Для этого сейчас проводится расследование комиссией, которая создана по приказу председателя областной государственной администрации", – сказал начальник управления оперативно-дежурной службы Львовской области Николай Сень.

Во Львове есть пять автоматических телефонных станций, которые обеспечивают связь до самих сирен. Принадлежат они "Укртелекому". В компании уже заявили – их сотрудники не причастны к несанкционированному оповещению.

"После того, как это произошло, мы проверили со специализированной охраной, было ли какое-то проникновение на территорию АТС, которые обеспечивают непосредственно связь. А это 5 АТС, с которых отходят каналы связи до этих сирен. Никаких вмешательств не было, и это подтвердила и комиссия МВД", – пояснил представитель ЧАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

Специальная комиссия при облгосадминистрации выясняет также, почему оповещения не слышали повсюду. Результаты должны сообщить уже в четверг.

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