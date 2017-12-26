Средний показатель фактической доли украинского языка на телевидении составляет 86%, для детских и спутниковых каналов будут введены другие нормы украинского языка.

Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Первая волна мониторинга телеэфира охватила 36 телеканалов и заняла почти 6 недель.

"Специалисты Нацсовета просмотрели более 6 тыс. часов телевизионного эфира. Мониторинг 210 региональных и местных телеканалов до сих пор продолжается, поскольку общий объем эфира, который необходимо проанализировать, составляет 19 тыс. часов", - сообщил председатель Юрий Артеменко, добавив, что законодательство требует проводить не суточные, как в случае с радиоэфиром, а недельные мониторинги телеканалов по выполнению языковых квот.

Отмечается, что этот процент учитывает украиноязычные передачи и фильмы, которые полностью озвучены или дублированы государственным языком, в том числе фрагменты, закадровый текст, реклама, анонсы, а также билингвальные передачи, в которых ведущие общались на украинском и русском языках.

При этом формальный показатель выполнения требований законодательства в первый год действия языковых квот среди всех телеканалов составляет 98% - так, по словам председателя Нацсовета Артеменко, в течение переходного периода все передачи, созданные каналом на любом языке, считаются национальным продуктом и засчитываются как входящие в языковые квоты.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, в ходе следующей волны показатель по итогам мониторинга будет учитывать лишь передачи, которые на 100% выполнены на государственном языке.

В Нацсовете отмечают, что благодаря переходному периоду, который предусмотрен законом о языковых квотах на телевидении, в эфире украинских телеканалов появилось больше собственных передач и национального продукта вообще.

Также Артеменко отметил, что планируется внедрить для детских и спутниковых каналов другие нормы, например, если есть не менее 25% украинского производства, то это считается выполнением квот - соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и уже обсуждается в комитете свободы слова и информации.

Фото: nrada.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под шумок блокады NewsOne Нацсовет запросил больше полномочий, чтоб кошмарить телеканалы.

Также в Нацсовете объявили "Раду" победителем конкурса на цифровую телелицензию. Это будет стоить бюджету 18 млн в год.