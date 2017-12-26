В Ровенской области разбойное нападение совершили неизвестные браконьеры на лесную охрану Березновского лесхоза. Сообщает пресс-служба управления лесного и охотничьего хозяйства в Ровенской области.

В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol протаранили служебный автомобиль лесоводов.

Браконьеры нанесли телесные повреждения лесникам и разбили автомобиль битами.

Ранее мы писали со ссылкой на СМИ, что убивших рысь в Карпатах лесников-контрабандистов подставили конкуренты.

Как сообщала "Страна", Ровенский городской суд наложил арест на 1 тонну янтаря общей стоимостью около 10 млн грн. "По результатам проведенных 5 и 7 декабря 2017 обысков на территории города Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 тонн янтаря стоимостью около 16 млн грн", – говорится в сообщении суда.