Лучший бомбардир киевского "Динамо" и бывший тренер национальной украинской команды Олег Блохин рассказал о препятствиях на пути к прогрессу футбольной сборной Украины, передает пресс-служба "Динамо".

Удается посмотреть вживую футбол или предпочитаете просмотр видео в деталях?

Матчи смотрю по телевизору, на стадион не хожу. Последний раз смотрел поединок между "Динамо" и "Шахтером".

Появилось много новых интересных игроков: Мбаппе, Доннарумма, Габриэль Жезус, Сане ... Кто вам больше всего нравится из молодежи, в том числе динамовской?

Я думаю, на данный момент лучше всего проявляет себя Мбаппе. В "Динамо"? Пусть молодые игроки еще покажут себя. Многие из них пока, как следует, по мячу бить не умеют, а из них делают звезд. Нужно время. Нельзя за два-три удачных матча стать игроком мирового уровня. Футболист должен несколько лет поиграть, демонстрируя стабильность, тогда уже можно называть его звездой. Искусственно звезду создать просто. Сейчас в "Динамо" играют свои воспитанники. Иностранные футболисты покинули команду - и молодым ребятам предоставили шанс. Нужно им воспользоваться.

Кто станет чемпионом мира?

Пока прогноз сделать не готов. Необходимо посмотреть стартовые матчи, чтобы увидеть, в каком состоянии команды подойдут к соревнованиям. Претендентов пока много. Все думали, что на чемпионате Европы хорошо себя проявит сборная Бельгии, но она не смогла достичь успехов. Никто не ставил на сборную Португалии, а португальцы стали чемпионами. Все считали, что у них есть только Роналду, а Португалия достигла успеха своей командной игрой. Многие не верили в Исландию, но я ее всегда считал добротной командой.

В чемпионате Украины сейчас большое количество ничьих, настоящая "засуха" ... Как спасать положение? Беда в отсутствии ярких индивидуальностей или это следствие прагматизма команд?

Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены.

Как сообщала "Страна", Олег Блохин оценил шансы Шахтера и Динамо в еврокубках. "Динамовцам по силам пройти в следующий раунд, хотя сразу предупреждаю - на выезде будет очень тяжело. Думаю, на жребий горнякам жаловаться грех".

Отметим, что Динамо интересуются черногорским полузащитником БАТЭ.