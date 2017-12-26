Защита депутата Верховной Рады Александра Онищенко обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который разрешил начать специальное досудебное расследование против беглого депутата.

Об этом Украинским Новостям сообщил адвокат Онищенко Олег Ищенко.

"Уже направили апелляционную жалобу", - сказал он.

По его словам, полный текст решения суда первой инстанции до сих пор не оглашен, но поскольку сбегали сроки подачи апелляции, она была подана.

Рассмотрение жалобы состоится в Апелляционном суде Киева.

Адвокат удивлен решением Соломенского суда, поскольку судье понадобилось всего 25 минут для вынесения решения, учитывая, что для этого необходимо было изучить 9 томов дела, то есть около 2 тыс страниц.

Как сообщала "Страна", появилось фото, как беглый нардеп Онищенко и гимнастка Ризатдинова покатались в горах на Рождество.

Ранее Онищенко рассказал, как у него украли и взломали сейф в поисках пленок с Порошенко.

Мы писали, что суд отказал Онищенко в отводе "любимого судьи НАБУ.