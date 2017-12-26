Командира дислоцирующейся в Харьковской области 92-й отдельной механизированной бригады Владимира Кокорева привлекли к дисциплинарной ответственности за конфликт с подчиненным.

О том, что произошло мы писали в материале "По пьяной лавочке. Как командир 92-й бригады приказал убить своего зама".

Об этом на пресс-конференции заявил представитель оперативного командования "Восток" Сергей Буховский, передает NewsRoom.

"Расследованием обстоятельств дела занимаются прокуратура и правоохранительные органы. Командир бригады получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Это решение высшего командования и это очень серьезное взыскание для офицера. Оно влечет за собой и материальную, и дисциплинарную ответственность", - рассказал полковник. Вместе с тем, настаивает Буховский, речь о снятии Владимира Кокорева с должности сейчас не идет - такое решение могут вынести только в случае, если суд признает комбрига виновным в избиении подчиненного.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря на территории военной части у подполковника Кокорева произошел конфликт с его заместителем, во время которого, по информации СМИ, он сначала пытался ударить подчиненного ножом, а затем приказал двум бойцам убить его.

Оперативное командование "Восток" объявило о проведении проверки и временно отстранило комбрига от должности, а также обязало его пройти проверку военно-медицинской комиссии. Кроме того, харьковские волонтеры отправили письма президенту Украины Петр Порошенко, генпрокурору Юрию Луценко и главе генштаба Виктору Муженко с просьбой взять расследование под собственный контроль.

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