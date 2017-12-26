Действующего президента Россиии Владимира Путина официально выдвинули в президенты сразу несколько сотен звезд спорта и эстрады, политики, а также примкнувшие к ним общественники. Но на само мероприятие президент России, который ранее говорил о самовыдвижении, не пришел.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

На официальной церемонии присутствовали чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и бывший посол России в США Сергей Кисляк, певица Валерия и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, звезды российского Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, а также певцы Полина Гагарина и Йосиф Кобзон.

Также на этом мероприятии отмечены музыкальные продюсеры Йосиф Пригожин и Игорь Матвиенко.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборы президента России не пригласят украинских наблюдателей.

Также Собчак официально стала кандидатом в президенты России.