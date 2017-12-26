Первая леди США Мелания Трамп решила убрать с лужайки Белого дома одно из трех деревьев магнолии, которое находилось там почти два века. Об во вторник передает Интерфакс со ссылкой на твиттер The Hill.

По словам ее пресс-секретаря Стефани Гришэм, первая леди США приняла окончательное решение о магнолии после ознакомления с докладом представителя Национального дендрария США и обсудив этот вопрос со своими сотрудниками.

Специалисты Национального дендрария США заключили, что дерево "полностью зависимо от искусственной поддержки" и без нее "дерево упало бы несколько лет назад".

"После того, как она посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", - сказала Гришэм, добавив, что Мелания попросила сохранить древесину магнолии.

Американские издания отмечают, что речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома.

Магнолия крупноцветковая появилась перед Белым домом в период президентства Эндрю Джексона (1829 - 1837 годы). Эндрю Джексон настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси. Супруга Рэйчел умерла в 1828 году через несколько дней после его избрания президентом.

В период с 1928 года по 1998 год дерево было изображено на купюре в $20.

Фото: twitter.com/thehill

Как сообщала "Страна", Трамп с Меланией и детьми открыли рождественскую елку у Белого дома. "Мы хотели бы пожелать всем счастливого Рождества и Нового года. Пусть у всех будут прекрасные праздники", - сказал Дональд Трамп.

Ранее Мелания показала, как Белый дом превратился в рождественский замок.